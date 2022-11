Jamais sans ma montre !

La saulaie est le lieu où poussent des saules. C’est aussi le nom d’une maison mettant en avant le savoir-faire et l’art de vivre à la Française. « Fondée il y a plus de 30 ans en Anjou, la Maison Saulaie édite et réédite des pièces à l’élégance intemporelle, valorisant la production artisanale et les matières nobles. »