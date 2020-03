10

Ne les jetez pas, cassez-les pour en faire des tesselles ou transformez-les complètement !

DIY avec des CDs réduits en pièces

Des Cds et Dvs à casse en petits morceaux à la pince coupante, à coller puis enduire de mortier pour une mosaïque de sirène du plus bel effet !

DIY avec des CDs pour les + petits

A recouvrir de feutrine pour créer des personnages rigolos. Et à utiliser bien sûr, en brûleurs de cuisinière en carton !

www.happy-giraffe.ru Cute Cardboard Box Crafts // CRAIGSLISTDAD – Originally published in the January 2011 issue of Parents magazine.

DIY avec des CDs méconnaissables

On les encolle de tissu, de billes, de papier ; on les peint, on les déforme. On les transforme en sous-bocks, photophores ou cadres. De véritables oeuvres d’art !